        Batman Haberleri

        Batman'da İpragaz Camisi ibadete açıldı

        Batman'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen İpragaz Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 15:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 15:56
        Batman'da İpragaz Camisi ibadete açıldı
        Batman'da hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen İpragaz Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan caminin açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        Üç katlı olarak inşa edilen ve toplam 1000 metrekare alan üzerine kurulan caminin, aynı anda 1300 kişiye hizmet verebilecek.

        Açılış programının ardından Vali Canalp, cami cemaatiyle birlikte Cuma namazını kıldı.

        Canalp, caminin yapımında emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, caminin mahalle sakinleri ile kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

