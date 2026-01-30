Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da 272 işletmede denetim yapıldı

        Batman'da satış, toplu tüketim ve gıda üretim faaliyeti gösteren 272 işletmede denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 272 işletmede denetim yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da satış, toplu tüketim ve gıda üretim faaliyeti gösteren 272 işletmede denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

        Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 263 bin 843 lira idari para cezası kesildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, gıda güvenliğinin kamu sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.


        Tuncer, şunları kaydetti:


        "Vatandaşlarımızın sofralarına ulaşan her ürün bizim için büyük bir sorumluluktur. Gıdanın üretimden tüketime kadar tüm aşamalarını titizlikle denetliyoruz. Amacımız ceza kesmek değil, güvenilir ve mevzuata uygun üretimi yaygınlaştırmaktır."



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Yastıkların içerisinden "Kullan-at" silahları çıktı!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?

        Benzer Haberler

        Gercüş'te aç kalan kurtlar, yerleşim alanına indi
        Gercüş'te aç kalan kurtlar, yerleşim alanına indi
        Gercüş'te huzur ve güvenlik toplantısı
        Gercüş'te huzur ve güvenlik toplantısı
        Gercüş'te 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzal...
        Gercüş'te 11,5 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan proje için imzal...
        Gercüş'te aç kalan kurtlar, şehir merkezine indi
        Gercüş'te aç kalan kurtlar, şehir merkezine indi
        Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
        Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
        Hasankeyf'te örnek davranış: Sürücü durdu, dağ keçileri geçti
        Hasankeyf'te örnek davranış: Sürücü durdu, dağ keçileri geçti