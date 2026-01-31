Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 13:38
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı
        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 14-30 Ocak'ta çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 37 kişi yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

