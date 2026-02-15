Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da Habizbinililer Derneği açıldı

        Batman'da Habizbinililer Derneğinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Habizbinililer Derneği açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da Habizbinililer Derneğinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


        Bahçelievler Mahallesi'ndeki dernek binası önünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'ın farklı kültürleri ve toplumsal kesimleri bir arada barındıran yapısıyla büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirtti.

        Bu çeşitliliğin kente dinamizm kazandırdığını, sivil toplum kuruluşlarının ise bu dinamizmin canlı tutulmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "Batman, tarihsel süreçte köyden ilçeye, ilçeden ile uzanan bir gelişim yaşıyor. Huzur ve istikrar ortamının güçlenmesiyle birlikte şehir, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha da ileriye taşınacaktır."

        Nasıroğlu, derneğin hayırlı olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Derneğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Zekeriya Sevim de konuşma yaptı.


        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle derneğin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Batman'da park halindeki otomobil alev aldı
        Batman'da park halindeki otomobil alev aldı
        AK Parti'li Ala: Terörsüz Türkiye sürecinde istikamette tereddüt ve sorun y...
        AK Parti'li Ala: Terörsüz Türkiye sürecinde istikamette tereddüt ve sorun y...
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla buluştu
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla buluştu
        Gercüş Kaymakamı Öztaş, pazar esnafı bile bir araya geldi
        Gercüş Kaymakamı Öztaş, pazar esnafı bile bir araya geldi
        20 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı 2 yıl sonra yakalan...
        20 ayrı dosyadan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı 2 yıl sonra yakalan...
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı