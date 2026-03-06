Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaflarla bir araya geldi
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaflarla buluştu.
Giriş: 06.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda ilçenin turizm potansiyeli ile ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesine yönelik konular ele alındı.
Toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Açıklamada, daha güçlü bir Hasankeyf için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.
