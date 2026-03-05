Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere farkındalık eğitimi verildi. Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Fidan Seyrek, 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerini sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi konularında bilgilendirdi. Seyrek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

