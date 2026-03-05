Canlı
        Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi

        Kozluk'ta öğrencilere obezite farkındalık eğitimi verildi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 15:00
        Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla öğrencilere farkındalık eğitimi verildi.

        Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi.


        İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Fidan Seyrek, 29 Ekim Ortaokulu öğrencilerini sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi konularında bilgilendirdi.


        Seyrek, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

