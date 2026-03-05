Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı. Aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 985 paket sigara, 580 adet puro ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

