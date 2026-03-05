Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca uygulama noktasında durdurulan 6 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 985 paket sigara, 580 adet puro ele geçirildi.

        Yakalanan 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.









        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
        Batman'da kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu Batman'da gençlerle buluştu:
        TIR'ın çarptığı kadın ağır yaralandı
        TIR'ın çarptığı kadın ağır yaralandı
        Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
        Güvercinin ayağına dolanan demir bilezik itfaiye ekibince çıkartıldı
        Batman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Batman'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi
        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı
        Batman'da badem ağaçları çiçek açtı