Batman'da yetimler ve aileleri İHH'nin iftar programında buluştu
Batman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Yaklaşık 700 kişinin katılımıyla bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Batman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Latif Kaya, yetimlere sahip çıkmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek, Dünya Yetimler Günü kapsamında düzenlenen organizasyonla çocukların yüzünü güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.
İftar programı, çocuklara yönelik etkinlikler ve duaların ardından sona erdi.
