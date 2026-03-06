Batman'da "tekne orucu" tutan öğrenciler için iftar programı düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla 60 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilere oruç bilincini aşılamak ve ramazan ayının manevi atmosferini tanıtmak amacıyla Hasankeyf Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında tekne orucu tutan 60 öğrenci için okul bahçesinde iftar masası kuruldu. Etkinlikte, öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

