        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da "tekne orucu" tutan öğrenciler için iftar programı düzenlendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla 60 öğrenci için "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.03.2026 - 15:43
        Öğrencilere oruç bilincini aşılamak ve ramazan ayının manevi atmosferini tanıtmak amacıyla Hasankeyf Anaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında tekne orucu tutan 60 öğrenci için okul bahçesinde iftar masası kuruldu.

        Etkinlikte, öğrenciler öğlene kadar tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

