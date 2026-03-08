AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığından "vefa iftarı" programı

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "vefa iftarı" programı düzenlendi.



Kentteki bir kafede düzenlenen programa katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kadınların gününü kutlayarak, katılımcılara karanfil takdim etti.



Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, kadınların aile ve toplumdaki önemine değinerek, kadınların fedakarlıkları ve emekleriyle hem aile hem de toplumda önemli bir rol üstlendiklerini dile getirdi.



Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve partililer katıldı.







