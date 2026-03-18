Hasankeyf'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Kaymakam Mehmet Ali İmrak ve Belediye Başkanı Hamit Tutuş, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törene, kurum amirleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.



