Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yabancı uyruklu bir kişinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 514 gram metamfetamin bulundu, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.