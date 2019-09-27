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Batman’da şehitler için Kürtçe mevlit okutuldu

İHA

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından şehitler için Kürtçe mevlit okutuldu.

Batman’da şehitler için Kürtçe mevlit okutuldu

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) tarafından şehitler için Kürtçe mevlit okutuldu.
Mevlit etkinliğine Batman Valisi Hulusi Şahin, Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı, Batman Sağlık İl Müdürü Hakan Pamukçu, şehit ve gazi yakınları katıldı. Mevlidi Şerif programında Kur'anı Kerim tilaveti okunmasının ardından Kürtçe mevlit okutuldu.
Batman Valisi Hulisi Şahin, şehitlerin en kıymetli emanet olduğunu söyledi. Vali Şahin, “Şehit aileleri en kıymetli emanettir onlar bizim ailelerimizin birer fertleridirler onlar içimizden bir parçadırlar. Bu toprakların kıymeti üzerindeki şehit kanları ile doludur. Şairin dediği gibi bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Bizim ay yıldızlı bayrağımızın rengi şehitlerimizin kanından geliyor. Bu topraklarda müreffeh şekilde yaşamamız şehitlerimizin kanları ile oldu olmaya da devam ediyor. Her gün maalesef bu topraklarda şamanın bedelini maalesef kanımızla ödüyoruz. Ama biz vazgeçmeyeceğiz bu topraklarda demokrasiyi, refah içerisinde güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceğiz etmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkarak yad edeceğiz” diye konuştu.
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ise katılımcılara teşekkür etti. Özcan, "Öncelikle Batman şehit ve gazi aileleri derneği aziz şehitlerimiz için düzenlemiş olduğu mevlidi şerif programına hoş geldiniz. Aziz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Hepsine devlet ve millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Bu vatan için şehit oldunuz öbür dünyada her hangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bunda daha kıymetli daha fedakarlı bir şey yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuşlardır. Bizler sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkınızı hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatarak ne söylesek azdır. Ne kadar güzel kelimeler kullanırsak yetersizdir. Ama biz biliyoruz ki yine dinimiz şehitliğe çok önem vermiştir. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir” dedi.
Mevlidi şerif programında Batman İl Müftü Yardımcısı şehitler için dua okudu.

BATMAN

28 Eylül 2019 Cumartesi

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