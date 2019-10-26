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Vali Şahin, şehitlerin ölüm yıl dönümünde ailelerini ziyaret etti

İHA

Batman Valisi Hulusi Şahin, şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Vali Şahin, şehitlerin ölüm yıl dönümünde ailelerini ziyaret etti

Batman Valisi Hulusi Şahin, şehit ailelerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Batman Valisi Hulusi Şahin, 25 yıl önce 25 Ekim 1994'de Hatay’ın Hassa ilçesine bağlı Gökhan Sınır Karakolunda vatani görevini ifa ederken şehit edilen Piyade Er Nihat Özcan’ın ailesi, 25 Ağustos 1992'de usta birliğine giderken Diyarbakır Lice yolunda teröristler tarafından otobüsteki 7 erin kurşuna dizilerek şehit edilen Havacı Er Ekrem Ablay'ın ailesi, terhisine 5 ay kala Ekim 1994'te trafik kazası sonucu şehit olan 5 askerden biri olan Piyade Er Hakan Arı’ın ailelerini ziyaret etti. Ziyarete, Vali Şahin'in yanı sıra Beşiri İlçe Kaymakamı Sinan Aşcı, Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ümit Çiçek ve yetkililer katıldı. Ziyaretlerde şehitlerin ailelerini kendi aileleri olarak gördüklerini ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Vatan ve bayrak gibi mukaddesatlarımız uğruna hiç çekinmeden canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize ve onların kıymetli ailelerine her zaman vefa borcumuz vardır. Daima milletimizin gönlünde yaşayacak olan Aziz şehitlerimizi her zaman rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. bu vatan için, bu memleket için şehadet şerbetini içen tüm aziz şehitlerimizin geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız" dedi.
Şehit kardeşi Şeyhmus Özcan, başta Vali Hulusi Şahin olmak üzere, devletin tüm kurumlarının her zaman kendileri ile çok yakından ilgilendiklerini ve sürekli yanlarında olduklarını ifade ederek, "Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kimse yalnız bırakmadı. Allah herkesten razı olsun. Valimiz ve heyetinin ev ziyaretleri ile çok mutlu olduk" diye konuştu.

BATMAN

26 Ekim 2019 Cumartesi

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