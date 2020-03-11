Batman'da, umre dönüşü 3 kişi gözlem altına alındı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da, umreden dönen 3 kişi, öksürük ve solunum şikayetleri üzerine koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Batman'a umreden dönenler, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kontrolden geçirildi. Kontroller sırasında 3 kişide öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edilmesinin ardından gözlem altına alınmaları için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gözlem altına alınan 3 kişinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığı açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-03-11 16:41:34
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