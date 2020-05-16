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AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıyla öldürüldü, beraberindeki kızı yaralandı

DHA

AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıyla öldürüldü, beraberindeki kızı yaralandı

<br>Arif ARSLAN/ BATMAN, (DHA)BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, AK Partili belediye meclis üyesi Hayrettin Mete (54) silahlı saldırıyla öldürüldü. Adı açıklanmayan kızının da yaralandığı saldırının Mete'nin husumetlileri tarafından yapıldığı öne sürülürken, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, olayın siyasi boyutu olmadığını söyledi.<br>Olay, dün gece Şemdinağa Mahallesi'nde meydana geldi. AK Partili belediye meclis üyesi Hayrettin Mete ile beraberinde bulunan kızına, Üçyol mevkisinde, kimlikleri belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Babakız yaralanırken, saldırganlar kaçarak izlerini kaybettirdi.<br>HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ<br>İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrettin Mete ve kızı, Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrettin Mete, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elinden yaralanan kızı ise Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Mete'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarınca morgdan alınarak, Kozluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>'OLAYIN SİYASİ BOYUTU YOK'<br>Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, saldırının Mete'nin husumetlileri tarafından yapıldığı ileri sürüldü.<br>AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, olayın siyasi olmadığını söyledi. Gür, Mete Ailesi'ne başsağlığında bulunarak, şunları kaydetti:<br>"Merhum Hayrettin kardeşimize Allah´tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabr-ı cemîl niyaz ederim. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre, saldırının siyasi bir boyutunun olmadığı, husumet ilişkisinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Saldırıyı yapan fail veya faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma devam etmekte olup, en kısa zamanda yakalanıp adli merciler önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz."DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Kozluk Arif ARSLAN<br>2020-05-16 12:21:03<br>

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