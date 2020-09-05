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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyid Bilal Türbesi, korona virüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

İHA

Seyyid Bilal Türbesi, korona virüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde bulunan ve her yıl ekim ayının ikinci haftasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilen Seyyid Bilal Türbesi korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında 8 gün süreyle ziyaretlere kapatıldı.
Gercüş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsten dolayı türbenin ziyarete kapatıldığı duyuruldu. Kaymakamlık tarafından internet sitesinde yapılan duyuruda, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04 Eylül 2020 tarihli kararı gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı bu salgından korumak amacıyla Becirman köyünde bulunan Seyyid Bilal Türbesi ve eklentilerine yapılacak ziyaretlerin 06 Eylül 2020 tarihinden 13 Eylül 2020 tarihine kadar 8 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiş olup bütün tedbirler alınmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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