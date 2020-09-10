Gercüş'te filyasyon ekipleri çalışmalarını sıklaştırdı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde filyasyon ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında köylerde çalışmalarını sıklaştırdı.

Gercüş'te filyasyon ekipleri, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit ve kontrol etmek için kırsalda görev yapıyor. Korona virüsle mücadele kapsamında Gercüş Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan filyasyon ekipleri, sahada vakaları ve hastaların temasta bulunduğu kişileri tek tek tespit edip, salgının önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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