Kamu spotları okul duvarlarında  



Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN'da Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Kızılay iş birliğiyle kent merkezindeki okulların duvarlarına gönüllüler tarafından kamu spotları yazıldı. 'Okul yolu, irfan yolu' projesi kapsamında 80 okulun ihata duvarlarına, kamu spotları ve çeşitli figürler işlediklerini belirten resim öğretmeni Ali Balibay, "Tek isteğimiz, eğitim duvarlarının bundan böyle kirletilmemesi. Güzergah sakinlerinden duvarların temiz kalması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz" dedi

Batman Belediyesi, Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı çalışmayla kent merkezindeki okulların ihata duvarları, kamu spotları ve çeşitli figürler işleniyor. 'Okul yolu, irfan yolu' projesi kapsamında kent merkezindeki 80 okulun ihata duvarları eğitimin ve kan vermenin önemi gibi birçok sosyal mesajın yer aldığı kamu spotları ile duvarlara daha farklı görünüm verilmesi için ressamlar tarafından figürler işlenecek. Çalışmayla çevre kirliliğinin önüne de geçilmesi hedefleniyor.

6 ay sürecek çalışmada Batman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay'ın belirlediği kamu spotlarının duvarlara yazılacağını belirten Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli resim öğretmeni Ali Balibay, çalışmanın gönüllüler tarafından yapıldığını anlattı. Balibay, "3 kurumun başlattığı kampanyaya gönüllülerce sürdürülüyor. Okulların ihata duvarı uzun bir süre sonra güzel bir görünüme kavuşturulacak. Tek isteğimiz, eğitim duvarlarının bundan böyle kirletilmemesi. Güzergah sakinlerinden duvarların temiz kalması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ

2020-09-11 08:16:56



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