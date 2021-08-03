Batman’da evlilik hazırlığı yapan çiftleri korona virüsten sonra altın fiyatları da vurdu

Altının yükselişi düğün sezonundaki çiftleri vurdu. 600 bin nüfusa sahip olan Batman’da 7 ayda bin 600 kişi resmi nikah ile dünya evine girdi, altın fiyat artışı çiftleri etkiledi.

Düğünlerin vazgeçilmez öğesi haline gelen altındaki fiyat artışı, evlilik hazırlıkları yapan gençleri etkilemeye devam ediyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, bir süre önce korona virüs nedeni ile dünya evine giremezken, şimdilerde ise artan altın fiyatlar nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalıyor.

Batman’da 18 yıldır kuyumculuk yapan Celalettin Uğurlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüsün kuyumculuk sektöründeki etkisini aktardı. Özellikle ikinci dalgadan sonra işlerinin tamamen durduğunu söyleyen Uğurlu, bu süreçte altın fiyatlarının tavan yaptığını ve çok zorlandıklarını ifade etti. Uğurlu, “Yaklaşık 17 ila 18 yıldır kuyumculuk sektöründe hizmet vermekteyim. İlk defa böyle işlerimiz gerçekten çok kritik. Altın yüksek olduğu için alış satış yok. Yani ne alış var ne satış var. Ondan sonra mesela birinci dalgada tüm esnaflar iş yapıyordu, ikinci dalga gelirken hiç iş yok, üçüncü dalgada gelirken şu an altın 470 480’lardadır kimse altın alamıyor. Sektörümüz zor durumdadır, iş yapamıyoruz” dedi.



“Günde bir tane çeyrek bile satmayan arkadaşlarımız var”

Pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini belirten Uğurlu, kuyumculuk sektörünün geldiği son noktayı çeyrek altın satamadığı günlerin olduğunu aktardı. Uğurlu, “Günde bir tane çeyrek bile satmayan arkadaşlarımız var biz de dahil olmak üzere. Pandemi süreci bittikten sonra düğün sezonlarımız başladı. Yüksek olduğu için kimse alamadı. Genellikle bütün müşteriler kiralamak istediler, biz de yanaşamadık. Kira işi zordur bir esnaf için bir kuyumcu için. Fiyatlar çok dalgalı olduğu için de zor durumdayız. Sabah aldığımız malı akşam satsak zarar ediyoruz. Akşam aldığımız malı sabah satsak zarar ediyoruz” diye konuştu.

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