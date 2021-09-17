Kozluk’ta İlköğretim Haftası etkinlikleri

Batman'ın Kozluk ilçesinde İlköğretim Haftası nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kozluk ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliği İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kutlama etkinliklerinde folklor oyunları gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Kaymakam Eyyüp Güngör, öğrenci ve öğretmenler ile birlikte ders zilini çalarak sınıflarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine eşlik etti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Eyyüp Güngör, "Eğitimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yetenekleri göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarma gayesiyle birlikte öz kültürümüzün süzgecinden geçmiş gençlerimize 20212022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, öğretmenlerime görevlerinde kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.