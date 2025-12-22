Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Batman’da otobüs ile çekici çarpıştı: 11 yaralı | Son dakika haberleri

        Batman’da otobüs ile çekici çarpıştı: 11 yaralı

        Batman'da Beşiri yolu üzerinde otobüs ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 21:33 Güncelleme: 22.12.2025 - 21:33
        Batman'da otobüs ile çekici çarpıştı: Yaralılar var
        Batman'daki kaza Beşiri kara yolunda meydana geldi. 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römork ile 72 S 0501 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

