Batmanlı kadınlar iş yaşamının her alanında yer alıyor

Geçmişte çeşitli nedenlerle iş yaşamından uzak kalan Batmanlı kadınlar, son yıllarda aldıkları eğitim ile artık farklı mesleklerde faaliyet gösterirken, başarılarıyla da ön plana çıkıyor.İŞKUR verilerine göre son 5 yılda 10 bin 245 kadın, ekonomik hayata katılarak ya iş sahibi oldu ya da kendi işini kurdu.Bu büyük değişim ve dönüşümün en önemli etkenlerden biri kadınların eğitimine önem verilmesi olurken, kızların ortaokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,33'e yükseldi.- Projeden yararlananların yüzde 60'ından fazlasını kadınBatman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz, AA muhabirine, ilde istihdamının artması için mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programı düzenlediklerini belirterek, bu projelerden yararlananların yüzde 60’ından fazlasının kadınlardan oluştuğunu söyledi.Özellikle tekstil sektöründe kadınların daha çok istihdam edildiğini aktaran Eviz, "Kadınımız artık ayakları üzerinde duruyor, ekonomik kalkınmaya, finansal okur yazarlığa katılarak kendi ve aile ekonomisini güçlendiriyor. Bir toplumun kalkınması kadın ve erkeğin üretimde yer almasıyla mümkün. 'Kalkınmanın yarısı kadındır.' diyoruz." dedi.Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Batman temsilcisi ve avukat Adile Gürbüz ise kız çocuklarının okullaşma oranının yüksekliğine vurgu yaptı.Halk Eğitim Merkezi, Batman Sanayi ve Ticaret Odası ile İŞKUR başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği projelerle kadınlara katkı sunduğunu aktaran Gürbüz, kadının iş yaşımına katılımının önemine değindi.- "Yaptıklarımız ve ortaya koyduklarımızla konuşuyoruz"Tekstil firmasında muhasebeci olarak çalışan Sevda Avcı ise çalışarak hem kendine hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.Tekstil işçilerinin büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:"Bulunduğum atölyede çalışan personelimizin büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Çoğunluğu da okumuş ve kendini geliştirmiş arkadaşlarımız. Batmanlı kadınlarımız iş yaşamının her alanında her kesiminde bulunuyor. Çalışarak da hem kendilerine hem de aile ekonomilerine katkı sunuyorlar. Gelip Batmanlı kadınları görsünler. Yaptıklarımız ve ortaya koyduklarımızla konuşuyoruz."- "Artık her işte çalışıyoruz"Ulusal bir markette şef olarak görev yapan Melek Bilgin, iş yerinde çalışanların büyük bir kısmının kadınlardan oluştuğunu belirtti.Evli olup çalışmasına rağmen açık öğretimde de üniversite okuduğunu işaret eden Bilgin, "Kadınlar çalışarak kendi ayakları üzerinde durduğu gibi aile ekonomilerine de katkı sunuyor. Evli olmasına rağmen eğitim hayatını da sürdürüyor. Eşim, ailem ve çalıştığım kurum ayaklarım üzerinde durabilmem için her türlü desteği sunuyor. Batmanlı kadınlar olarak artık her işte çalışıyoruz." diye konuştu.- "Batmanlı kadınlar eğitime çok önem veriyor"Bir çağrı merkezinde 6 yıldır uzman olarak çalışan Tuba Yıldız da bir erkek, 4 kız kardeş olduklarını söyledi.Ailesinin kendisini ve kardeşlerini okuttuğunu dile getiren Bilgin, "Bir kız kardeşim harita mühendisi, diğeri hemşire ve pandemi sürecinde hastaların iyileşmesi için büyük çaba harcıyor. Batmanlı kadınlar eğitime çok önem veriyor, eğitimin, ekonominin, istihdamın her alanında kendilerini gösteriyorlar. Bizler kimseye kendimizi mecbur hissetmiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz." dedi.