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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler 3 puana yeni transferleriyle uzandı

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  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    GUSTAVO SİFTAHI YAPTI

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu.
  • Batshuayi golle, Fenerbahçe galibiyetle başladı!

    Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu.

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