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Batuhan Ekşi kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Batuhan Ekşi kaç yaşında?
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Batuhan Ekşi kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Batuhan Ekşi kaç yaşında?

Batuhan Ekşi, Elimi Bırakma dizisinin sevilen karakterlerindendir. Oyuncu, Elimi Bırakma dizisinde Tarık Yelkenci rolünü canlandırıyor. Peki, Batuhan Ekşi kimdir, kaç yaşında?

25.09.2018 - 12:17 | Güncelleme:

13 Ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Ekşi 26 yaşındadır. TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Tarık Yelkenciyi canlandırıyor. Peki, Elimi Bırakma dizisinde rol alan Batuhan Ekşi kimdir, kaç yaşında? 

BATUHAN EKŞİ KİMDİR

3 Ekim 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Ekşi 26 yaşındadır. Ünlü oyuncu aslen İstanbulludur. Çocukluk dönemlerinden itibaren oyuncu olmayı düşünün Batuhan Ekşi üniversiteye geç başlamıştır. 25 yaşında iken üniversiteden mezun olan ünlü oyuncunun annesi ve babası yıllar önce boşanmıştır. Ünlü oyuncunun bir tane ablası bulunmaktadır. Batuhan Ekşi ailesiyle birlikte yaşamaktadır. 

Üniversite eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesinde alan oyuncu oyunculuk dersleri de almıştır. Akademi 35,5'ta eğitim alan Batuhan Ekşi burada Vahide Perçin ile tanışmış ve oyunculuk dersi almıştır. Batuhan Ekşi'nin oyunculuk kariyeri ilk olarak 2011 yılında oynamış olduğu Sihirli Annem dizisi ile başladı. Bu dizi ile üne kavuşan Batuhan Ekşi daha sonra pek çok dizide rol alarak oyunculuğunu sergileme fırsatı buldu. 

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ

Batuhan Ekşi, Elimi Bırakma dizisinde Tarık Yelkenciyi canlandırıyor. Bu karakter, Feride Hanım’ın şirketinin CEO’su Azmi beyin tek oğludur. Annesi yıllar önce Tarık daha çocukken bırakıp gitmiş babasıyla beraber yaşamaya başlamışlardır.
Bu durum onu güçlü, aynı zamanda yalnız yapmaktadır. Çünkü babası sabah akşam işiyle ilgilendiği için dadılarla büyümüştür. Babasının izinden gitmek yerine kendi restoranını açmış orası için kendi emeğiyle çabalamıştır. Çok lüks bir restoran olmasa da emek verilen bir yer olduğu bellidir. Feride hanımın gözüne girmiş sağlam karakterli bir çocuktur Tarık. Özel bir ilgiyle sahiplenir Tarık’ı. Fakat Tarık Feride hanımı sevse de onun şirketinin izlediği yolu yada o şirketle ilgili yapmak istediği herhangi bir şey yoktur. Babası yüzünden böyle bir şirkete karşı tamamen soğuktur. Feride hanımın ailesine göre ise Tarık tamamen komşu çocuğu olarak lanse edilmektedir. Özellikle Cenk’in hiç sevmediği biri olan Tarık, onun gözünde şirketten para koparmaya çalışan bir serseridir. Ama Tarık bunlarla ilgilenmez, kendi restoranı ve haftada bir kurduğu aş evleriyle açları doyurmaya çalışan iyi niyetli düzgün bir kişiliktedir. Koruyucu ve sahiplenici bir özelliği vardır. Azra hayatına girdiği zaman zorluklarını aşması için adımlar atar.

BATUHAN EKŞİ'NİN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011 Sihirli Annem

2012 İntikam

2013 Medcezir

2015 Yaz'ın Öyküsü

2015 Göç Zamanı

2016 Kalbimdeki Deniz

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