Bayanlar (kadınlar) nasıl abdest alır? Kadın abdest alma sırası ve dikkat edilmesi gerekenler

İslam inancına göre abdest, ibadetlerde önemli bir yer tutar. Hem temizlik yönüyle hem de bazı ibadetlere hazırlık aşaması olması nedeniyle birçok kişi tarafından sevilerek yapılır. Abdest almanın çok yönlü tarafı birçok kişinin dikkatini çeker. Peki kadın abdest alınışı sırası nasıl olmalıdır? Detayları öğrenmek için sayfayı kaydırın…

GUSÜL ABDEST NASIL ALINIR BAYAN?

Gusül abdest nasıl alınır bayan? Kadınlar gusül abdestini aşağıdaki gibi alabilir;

• Niyet etmekle başlanır. Kadında da erkek de niyet ederek başlamak önemlidir. Bu niyetin isteksiz değil, samimi ve yürekten yapılması gerekir.

• Eller yıkanır. Bileklere kadar yıkanması ve iyice ovulması önemlidir.

• Cinsel organ ve avret yerleri temizlenir. Belden aşağısı su kalmayacak şekilde yıkanır.

• Sonrasında normal namaz abdesti alınır.

• Ardından baş ve saçlar yıkanır. Su saç diplerine varana kadar gelmelidir.

• Vücut yıkanır. Önce baş, sonra sağ ve sol omuzdan 3 kez su dökülür ve bununla beraber vücudun tüm bölümlerine su gitmesi için elle ovulur.

• En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlayarak temizleme sağlanabilir.

Kadınların gusül abdestinde en dikkat etmesi noktaların başında vücudun her noktasının su ile temas etmesi gelir. Peki bayanlar abdest alırken başını nasıl mesh eder? Bu konudaki yaygın bilgi, kadınların başlarını üstten aşağıya doğru mesh etmesi şeklindedir. Ancak suyun her bir noktaya deydiğinden emin olunmalıdır.

Diyanet’in bu konudaki yönlendirmeleri ise şöyledir;

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır: