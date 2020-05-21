Çay saatlerinde, misafirlerinize ikram olarak sunduğunuzda sizden muhakkak bayatlamayan poğaça tarifini isteyeceklerdir. Denemenizi tavsiye ederim.
Bayatlamayan poğaça tarifi için gerekli malzemeler:
- 2 su bardağı ılık süt
- 1 yumurta
- 1 şişe soda
- Bir su bardağı sıvı yağ
- 1 paket yaş maya
- 7- 8 bardak un
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 1,5 tatlı kaşığı şeker
İç harcı için:
- Peynir
- Maydanoz ve dereotu
Üzeri için:
- Yumurta sarısı ve çörek otu
Bayatlamayan poğaça tarifinin yapılışı:
- Yoğurma kabına ılık su şeker ve mayayı karıştırarak eritelim.
- Yoğurt sıvı yağ, yumurta ve tuz ilave ederek hamuru yoğuralım.
- Mayalanması için kapalı bir kapta, kalın bir örtü ile sıcak kalmasını sağlayarak 30-40 dakika kadar dinlendirin.
- Hamurumuz mayalandıktan sonra dilediğiniz gibi şekil vererek içine, iç malzemesini de kattıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz.
- Çörek otu veya Susam serptikten sonra 180 derecede ısıttığımız fırında, altı ve üstü kızarana kadar pişirebiliriz.
- Afiyet olsun...
Bayatlamayan poğaça tarifinin püf noktaları:
- Kullanacağımız bütün malzemeler oda sıcaklığında olması gerekmektedir.
- Su ve süt gibi malzemelerin ılık olması poğaça poğaçamızın tam tutması için gereklidir.
- Hamur yorulduktan sonra üzerini örterek sıcak bir ortamda kalmasın sağlamalıyız.
- Tezgâhı unlayarak hamura daha kolay şekil verebilirsiniz.
- Herkesin fırını değişiklik göstereceğinden, pişirme süresini göz önüne almalısınız.
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