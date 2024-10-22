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        Bayburt'ta besicilerin karla mücadelesi

        BAYBURT'ta Henege Yaylası'nda etkili olan kar yağışında besiciler zorluk yaşadı, büyükbaşlarını otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:25
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        Bayburt'ta besicilerin karla mücadelesi
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        BAYBURT’ta Henege Yaylası’nda etkili olan kar yağışında besiciler zorluk yaşadı, büyükbaşlarını otlatabilmek için mezralara inmek zorunda kaldı.

        Doğu Karadeniz’in yüksek kesimli yaylalarında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bayburt’ta Henege Yaylası’nda büyükbaşlarını besleyenler, aniden bastıran kar yağışıyla birlikte zorluk yaşadı. Besiciler, büyükbaşlarını otlatabilmek için geri dönüşe geçerek, köy ve mezralara inmek zorunda kaldı.

        Kar yağışına yakalanınca hayvanlarıyla birlikte Konursu köyüne gitmeye hazırlanan besici Soner Sevinç, “Kar aniden bastırınca burada kaldık. Hava biraz düzelince buradan göç edeceğiz inşallah. Bu havada geri dönmek zo, hava açana kadar mecbur buradayız” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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