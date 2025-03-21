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        Bayburt'ta 37 köy yolu kardan kapandı

        BAYBURT'takar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:05
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        Bayburt'ta 37 köy yolu kardan kapandı
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        BAYBURT'takar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'de hava sıcaklarının düşmesi ile Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu. Yağan karla kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmaları sürdürürken; Demirözü ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karın keyfini çocuklar, kar topu oynayarak çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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