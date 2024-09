Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta konuştu:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, artık Türkiye'ye yönelik tehditleri sınırlara dayanmadan, kaynağında bertaraf ederken diğer yandan da birçok coğrafyada barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretleri sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız bu çok yönlü girişimler Türkiye'nin küresel bir aktör haline dönüştüğünü, müzakere masalarının mimarı ve vazgeçilmez bir üyesi haline geldiğini de en açık şekilde ortaya koymaktadır." dedi.

Bakan Güler, Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terası Tesisleri'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri Bayburt'un adeta bir tarih müzesi olduğunu söyledi.

Güler, Türkiye'nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda, ülkenin dört bir yanına yapılan büyük yatırımlar ve üretilen hizmetlerle çok daha gelişmiş bir seviyeye yükseldiğini, Bayburt'un da AK Parti hükümetinin ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle pek çok alanda ciddi gelişim kaydettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte ulaştırmadan sağlığa, tarımdan hayvancılığa, eğitimden spora, çevre ve şehircilikten turizme kadar her alanda önemli yatırımlar ve projeler kararlılıkla hayata geçirildi, geçiriliyor. Hükümetimizin bu kapsamlı vizyonuyla Bayburt'umuz her geçen gün daha modern, daha yaşanabilir bir şehir haline geliyor. Şehrimizde her alanda belirgin bir şekilde yaşanan bu dönüşüm, Bayburt'umuzun gerçek potansiyelinin de ortaya çıkmasını sağladı. Çok şükür bölgesinde huzurun merkezi olarak gıpta edilen şehrimiz, artık sahip olduğu imkanlarla da örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor."