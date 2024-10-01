Bayburt'ta asayiş uygulaması yapıldı
Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 9 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik uygulama ve kontrol yaptı.
Sabit ve seyir halindeki uygulamada, kişiler ve araçlara yönelik kontrollerde 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Silahları bulunduran kişiler hakkında cezai işlem uygulandı.
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