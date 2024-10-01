Bayburt'ta asayiş uygulaması yapıldı

Sabit ve seyir halindeki uygulamada, kişiler ve araçlara yönelik kontrollerde 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik uygulama ve kontrol yaptı.

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