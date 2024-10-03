Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 03.10.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Zam şampiyonu oldu ancak maliyeti kurtardı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Sedan TOGG görücüye çıktı
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu

        Benzer Haberler

        Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi
        Bayburt'un ürün yelpazesine kudret narı da eklendi
        Bayburt'ta asayiş uygulaması yapıldı
        Bayburt'ta asayiş uygulaması yapıldı
        Bayburt'ta "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt"
        Bayburt'ta "Kent Vizyon Panelleri: Bayburt"
        Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Bayburt'ta kamyon ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı
        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta tehdit ve darp şikayetinin tarafları bağış şartıyla uzlaştı
        Bayburt'ta 37. Ahilik Haftası kutlandı
        Bayburt'ta 37. Ahilik Haftası kutlandı