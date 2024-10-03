Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, 7 bin 460 dolu makaron, 102 bin 600 boş makaron ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.