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        Bayburt'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Bayburt'ta hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:56
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        Bayburt'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Bayburt'ta hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Bayburt İlamat ve İnfaz Bürosunca "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y, ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine koyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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