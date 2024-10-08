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        Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:40
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        Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli düzenlendi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli gerçekleştirildi.

        Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında ülke, devlet ve millet olarak dimdik durulması gerektiğini söyledi.

        Bölgede İsrail'in saldırılarının ardı arkasının kesilmeyeceğinin net şekilde ortaya çıktığını belirten Eldivan, şöyle konuştu:

        "Bugün Beyrut, 2 gün sonra belki Suriye olacak. Malum bir harita var biliyorsunuz, yüzyıllardır gösteriliyor. Herkes bir şey gösterebilir, herkes bir şeyleri iddia edebilir ama biz millet olarak geçmişten gelen, atalarımızın verdiği mirasla ve Cenabıallah'ın da gücüyle her türlü oyunu bozacağımıza inanıyorum. Tabii ki protesto ve kınamamızı yapmalıyız ama akademik çalışmalarla savunma sanayi hamleleriyle ve üniversitedeki kardeşlerimizin bilimsel çalışmalarıyla millet olarak bu coğrafyada ayakta durmamız gerekiyor."

        Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 365 gündür tüm dünyanın sinema filmi izler gibi İsrail'in katliamlarını izlediğini ifade etti.

        Gazze'den sonra aynı görüntülerin şimdi de Beyrut'ta başladığını anımsatan Türkmen, "Bunlara insan olarak duyarsız kalma lüksümüz yok. Onun için hiçbir zaman Gazze'yi, Beyrut'u, Doğu Türkistan'ı, zulüm olan hiçbir coğrafyayı unutturmayacağız." dedi.

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya da 7 Ekim 2023'ten sonra Batılı ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde pek çok aktörün İsrail'in arkasında saf tutmak için adeta yarışa girdiğini ancak Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail'in işlediği savaş suçları ve Gazze'deki eylemlerini cesurca dünyaya duyuran ülke olduğunu aktardı.

        Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Serkan Gündoğdu moderatörlüğünde düzenlenen "Dünden Bugüne Filistin Meselesi" konulu ilk oturumda Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Rakipoğlu sunum yaptı.

        "Bölgesel Krizden İnsanlık Krizine Diplomatik Misyon" konulu ikinci oturum ise Doç. Dr. Savaş Keskin moderatörlüğünde, Doç. Dr. Sezai Öztop, Doç. Dr. İdil Tunçer Kılavuz ile Aslında Gazetesi Haber Müdürü Furkan Erten'in katılımıyla gerçekleştirildi.

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