Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğünce Bayburt'ta "Filistin Mücadelesinde Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" paneli gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında ülke, devlet ve millet olarak dimdik durulması gerektiğini söyledi.

Bölgede İsrail'in saldırılarının ardı arkasının kesilmeyeceğinin net şekilde ortaya çıktığını belirten Eldivan, şöyle konuştu:

"Bugün Beyrut, 2 gün sonra belki Suriye olacak. Malum bir harita var biliyorsunuz, yüzyıllardır gösteriliyor. Herkes bir şey gösterebilir, herkes bir şeyleri iddia edebilir ama biz millet olarak geçmişten gelen, atalarımızın verdiği mirasla ve Cenabıallah'ın da gücüyle her türlü oyunu bozacağımıza inanıyorum. Tabii ki protesto ve kınamamızı yapmalıyız ama akademik çalışmalarla savunma sanayi hamleleriyle ve üniversitedeki kardeşlerimizin bilimsel çalışmalarıyla millet olarak bu coğrafyada ayakta durmamız gerekiyor."

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 365 gündür tüm dünyanın sinema filmi izler gibi İsrail'in katliamlarını izlediğini ifade etti.