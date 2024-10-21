Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe ve Şingah Mahallesi'nde asfalt serimi yaptı.

        Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bir çok mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yürüttüklerini, her gün 400 ton asfaltı kentteki sokaklarla buluşturduklarını aktardı.

        Memiş, çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımızda oldukça mesafe kat ettik. İnşallah kar yağışları başlamadan mahallelerimizde ve şehir merkezimizde yollar ve kaldırımlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri kentin nüfusundan çok ziyaretçiyi a...
        Bayburt'un uluslararası ödüllü müzeleri kentin nüfusundan çok ziyaretçiyi a...
        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Bayburt'ta 10 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bayburt'ta hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kop Dağı'ndaki vadilerde sonbahar güzelliği yaşanıyor
        Kop Dağı'ndaki vadilerde sonbahar güzelliği yaşanıyor
        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi
        Bayburt'ta kaçakçılık operasyonunda tabanca ve tüfek ele geçirildi
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan bestenin prömiyeri yapıldı
        Kenan Yavuz Etnografya Müzesi için yapılan bestenin prömiyeri yapıldı