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        Bayburt Genç Osman Stadyumu'ndaki bir metrelik kar temizlendi

        Bayburt'ta Genç Osman Stadyumu'nda bir metreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 15:33
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        Bayburt Genç Osman Stadyumu'ndaki bir metrelik kar temizlendi
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        Bayburt'ta Genç Osman Stadyumu'nda bir metreye ulaşan kar birikintisi kaldırıldı.

        Son yılların en yoğun yağışının görüldüğü kentte karla mücadele çalışmaları devam etti.

        Beyaz örtüyle kaplanan sokakların yanı sıra sosyal ve sportif mekanlarda da çalışma yapıldı.

        Bu çerçevede, İl Özel İdaresinin kar püskürtme aracıyla Genç Osman Stadyumu ile sentetik sahadaki bir metrelik kar temizlendi.

        Çalışmanın tamamlanmasının ardından, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor sahada antrenman yaptı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ile çalışmaları takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, gençlerin spor yapabilmesi için tesislerin kardan temizlendiğini söyledi.

        Stadyum ve sentetik sahanın yaklaşık bir metre karla kaplandığını anlatan Köse, "Gece gündüz personelimizle tesislerimizi kardan temizlemek için çalışıyoruz. Bizim kar püskürtme makinelerimiz yetersiz kaldı, sahayı temizleyemeyecek bir pozisyona gelmiştik. Sağ olsun Özel İdaremizin ekipleri kar püskürtme makinesiyle geldi ve temizleme çalışması yaptı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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