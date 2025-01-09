Bayburt'ta "Bayburt Eko-Köy Projesi" ikinci etabı yapılacak

Bayburt'ta dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasının yanı sıra ata tohumlarının geleceğe taşınması amacıyla hayata geçirilen "Bayburt Eko-Köy Projesi"nin ikinci etabı yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2022'de "Bayburt Eko-Köy Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Kopuz Köprüsü mevkisinde 55 bin metrekarelik atıl arazi bir yılda ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirildi.

Proje kapsamında, çiftçilikle geçimini sağlayan ancak arazisi olmadığı için ekim yapamayan 20 kişiye, iki sera ile bir konteynerin bulunduğu 2 dekarlık arazi 3 yıllığına hibe edildi.