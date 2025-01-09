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        Bayburt'ta "Bayburt Eko-Köy Projesi" ikinci etabı yapılacak

        Bayburt'ta dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasının yanı sıra ata tohumlarının geleceğe taşınması amacıyla hayata geçirilen "Bayburt Eko-Köy Projesi"nin ikinci etabı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:10
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        Bayburt'ta "Bayburt Eko-Köy Projesi" ikinci etabı yapılacak
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        Bayburt'ta dezavantajlı üreticilerin gelir seviyelerinin artırılmasının yanı sıra ata tohumlarının geleceğe taşınması amacıyla hayata geçirilen "Bayburt Eko-Köy Projesi"nin ikinci etabı yapılacak.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2022'de "Bayburt Eko-Köy Projesi" hayata geçirildi.

        Bu kapsamda kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Kopuz Köprüsü mevkisinde 55 bin metrekarelik atıl arazi bir yılda ıslah edilerek tarıma elverişli hale getirildi.

        Proje kapsamında, çiftçilikle geçimini sağlayan ancak arazisi olmadığı için ekim yapamayan 20 kişiye, iki sera ile bir konteynerin bulunduğu 2 dekarlık arazi 3 yıllığına hibe edildi.

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, KUDAKA'nın 13 milyon 500 bin liralık desteğiyle projenin ikinci etabının hayata geçirileceğini bildirdi.

        Projeyle kentteki dezavantajlı çiftçilere gelir sağlanmaya çalışıldığını belirten Ateş, ikinci etap kapsamında 30 aile tipi işletmeye istihdam sağlanacağını, yaşam, depolama ve pazarlama gibi alanların da inşa edileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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