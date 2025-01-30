Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt merkezli operasyonda tarihi eser niteliğinde objeler ile 86 sikke ele geçirildi

        Bayburt merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt merkezli operasyonda tarihi eser niteliğinde objeler ile 86 sikke ele geçirildi
        ABONE OL

        Bayburt merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait sikkeler ile tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

        Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve çevre illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Ekipler, 11 ilde 17 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 86 sikke, 24 yüzük, 7 heykelcik, 80 metal ve taş obje ile tabanca ve 95 fişek ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 16'sı ifadelerinin ardından, bir kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Bayburt'ta yolun kardan kapanması sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarı...
        Bayburt'ta yolun kardan kapanması sonucu araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarı...
        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oluyor
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde ele geçirildi
        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor
        Bayburt'ta kar yağışı etkili oluyor