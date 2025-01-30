Bayburt merkezli operasyonda tarihi eser niteliğinde objeler ile 86 sikke ele geçirildi

Operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 16'sı ifadelerinin ardından, bir kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe denetimli serbestlik tedbiriyle serbest bırakıldı.

Ekipler, 11 ilde 17 şüpheliye ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait 86 sikke, 24 yüzük, 7 heykelcik, 80 metal ve taş obje ile tabanca ve 95 fişek ele geçirdi.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi eser ticareti ve izinsiz kazı suçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Bayburt ve çevre illerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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