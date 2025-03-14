Bayburt'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

Konuşmaların ardından yarışmanın finali yapıldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Bilal Şahin birinci, Mustafa Çağrı Kocabey ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da ramazanın ruhuna ve anlamına uygun etkinlik gerçekleştirenleri kutladı.

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