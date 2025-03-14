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        Bayburt'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

        Bayburt'ta, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 13:44
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        Bayburt'ta "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı
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        Bayburt'ta, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

        Bayburt Üniversitesi Üni Aktif Genç Liderler Topluluğu tarafından organize edilen yarışma, Baberti Kampüsündeki Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Mete Memiş, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın önemine işaret etti.

        AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da ramazanın ruhuna ve anlamına uygun etkinlik gerçekleştirenleri kutladı.

        Konuşmaların ardından yarışmanın finali yapıldı. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Bilal Şahin birinci, Mustafa Çağrı Kocabey ikinci, Muhammet Dumurcuk ise üçüncü oldu.

        Dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince verildi.

        Programa, Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Üniversiteler Birim Başkanı Fatih Aydemir, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Batuhan Tataroğlu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Elif Çil, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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