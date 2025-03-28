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        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketten uyuşturucu çıktı

        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketin içinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:05
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        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketten uyuşturucu çıktı
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        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketin içinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde gönderimi yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, N.Ö'ye gönderilen kargo paketinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

        N.Ö. hakkında işlem yapılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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