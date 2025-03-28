Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketten uyuşturucu çıktı

N.Ö. hakkında işlem yapılan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Operasyonda, N.Ö'ye gönderilen kargo paketinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde gönderimi yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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