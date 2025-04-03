Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta vefat eden yengesinin cenaze törenine katıldı

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Mustafa Eldivan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İmaç için Esentepe Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

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