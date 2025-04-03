Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta vefat eden yengesinin cenaze törenine katıldı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yengesi Ramiye İmaç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt'ta vefat eden yengesinin cenaze törenine katıldı
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yengesi Ramiye İmaç hayatını kaybetti.

        Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İmaç için Esentepe Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        İmaç'ın cenazesi daha sonra Şingah Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Mustafa Eldivan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile vatandaşlar katıldı.

        Bakan Güler, Esentepe Mahallesi Odası’nda aile bireyleriyle taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Çanak anteni tamir edecekti! Ölüme adım attı!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketten uyuşturucu çıktı
        Bayburt'ta kargoyla gönderilen paketten uyuşturucu çıktı
        Bayburt'taki yuvasından 23 yıl sonra ayrılan "Vefalı" leylek geri döndü
        Bayburt'taki yuvasından 23 yıl sonra ayrılan "Vefalı" leylek geri döndü
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Demirözü Kaymakamı Şahin, öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirdi
        Demirözü Kaymakamı Şahin, öğrencileri bağımlılığa karşı bilinçlendirdi
        Bayburt'ta uyuşturucu madde operasyonu
        Bayburt'ta uyuşturucu madde operasyonu
        Bayburt'ta ihtiyaç sahibi 60 aileye günlük sıcak yemek veriliyor
        Bayburt'ta ihtiyaç sahibi 60 aileye günlük sıcak yemek veriliyor