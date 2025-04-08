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        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:12
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        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Bu kapsamda kargo aracılığıyla uyuşturucu temin ettikleri belirlenen K.D.D ve M.U için gelen paketlerde ve evlerinde yapılan aramada 56 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu aparatı ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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