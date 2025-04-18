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        AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:37
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        AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
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        AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

        Ateş, ziyarette, doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüştü, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Bayburt'a hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

        Ateş, kentte sağlık alanında yapılan çalışmalarla Bayburt Devlet Hastanesi'nin bölgenin en önemli ikinci basamak hastanelerinden birisi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

        Hastanede 2024'de açılan anjiyo ünitesinde 824 işlem yapıldığını dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

        "Kalp sorunlarıyla ilgili tüm vakalarımız hastanemizde halledilir hale geldi. Geçen sene yapılan toplam ameliyat sayımız 6 bin 646. Bunun içerisinde A, B, C grubu gibi büyük ameliyatlardan küçük cerrahi müdahalelere kadar hepsi mevcuttur. Geçen seneki toplam polikliniğe başvuran hasta sayımız 401 bin, acil servisimize başvuran hasta sayımız ise 174 bin. Geçen sene 15 bin hastamız Bayburt'ta yatarak tedavi gördü."

        Orhan Ateş, hastanede bütün ameliyatların yapılabilir hale geldiğine işaret ederek, hasta sevklerinin de yüzde 10'a kadar düştüğünü ifade etti.

        Emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle kentin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Ziyarette, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Başhekim Murat Canpolat, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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