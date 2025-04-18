AK Parti Bayburt Milletvekili Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu.

Ateş, ziyarette, doktor ve sağlık çalışanlarıyla görüştü, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Bayburt'a hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Ateş, kentte sağlık alanında yapılan çalışmalarla Bayburt Devlet Hastanesi'nin bölgenin en önemli ikinci basamak hastanelerinden birisi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Hastanede 2024'de açılan anjiyo ünitesinde 824 işlem yapıldığını dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Kalp sorunlarıyla ilgili tüm vakalarımız hastanemizde halledilir hale geldi. Geçen sene yapılan toplam ameliyat sayımız 6 bin 646. Bunun içerisinde A, B, C grubu gibi büyük ameliyatlardan küçük cerrahi müdahalelere kadar hepsi mevcuttur. Geçen seneki toplam polikliniğe başvuran hasta sayımız 401 bin, acil servisimize başvuran hasta sayımız ise 174 bin. Geçen sene 15 bin hastamız Bayburt'ta yatarak tedavi gördü."