Bayburt'ta yolcu indiren dolmuşa fırtınada kopan çatının parçaları çarptı

Öte yandan aynı bölgede bir apartmanın çatısının devrilmesi de yine güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Savrulan çatı malzemeleri, yolcu indirmek için bekleyen dolmuşun ön kısmına çarptı. Hasar oluşan dolmuştaki yolcular olay anında bir süre panik yaşadı.

Kentte dün etkili olan fırtına nedeniyle Şingah Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısının bir bölümü yola düştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.