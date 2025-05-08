Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik madde kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürdü.

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