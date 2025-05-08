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        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:52
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        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Bayburt'ta uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik madde kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler, durumundan şüphelendikleri T.K'nin üst aramasında 16,96 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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