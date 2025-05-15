Bayburt'ta down sendromlu kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Bayburt'ta down sendromlu Burçin Birgül'ün gelinlik giyme hayali öğretmenleri sayesinde gerçekleşti.
Bayburt'ta down sendromlu Burçin Birgül'ün gelinlik giyme hayali öğretmenleri sayesinde gerçekleşti.
Özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 30 yaşındaki Birgül'ün gelinlik giyme hayali kurduğunu fark eden öğretmenleri, Beyazay Derneği Bayburt Şubesi'yle organizasyon düzenledi.
Saçı ve makyajı yapıldıktan sonra gelinliğini giyen Birgül için düğün salonunda kına gecesi organize edildi.
Salona geldiğinde duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Birgül, ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla dans ederek eğlendi.
Kızlarının sevincine ortak olan anne Necmiye ile baba Ali Ensar Birgül de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Rehabilitasyon merkezinin müdürü Serhat Kılıç, öğrencilerinin hayalini gerçekleştirdikleri için mutluluk duyduklarını belirterek, "Kızımızı üzmeden nasıl bir şey ortaya koyarız düşüncesiyle yola çıktık. Kızımızın anne ve babasıyla görüşerek böyle bir program düzenledik. Kızımız gelinlik giydi, eline kına yakıldı." diye konuştu.
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