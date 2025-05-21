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        Bayburt'ta bilim şenliği düzenlenecek

        Bayburt'ta 12 -14 Haziran tarihlerinde "Bilimin Işığında Bayburt Bilim Şenliği" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:35
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        Bayburt'ta bilim şenliği düzenlenecek
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        Bayburt'ta 12 -14 Haziran tarihlerinde "Bilimin Işığında Bayburt Bilim Şenliği" düzenlenecek.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, AR-GE birimince hazırlanan "Bilimin Işığında Bayburt Bilim Şenliği" projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilerek desteklendi.

        Proje ekibinde 57 kişinin yer alacağı şenlikte yapılacak atölye çalışmaları ile ziyaretçilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bilimin daha eğlenceli hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Projede hedeflere ulaşmak için mobil bilim merkezi ile astronomi ve uzay gözlemi, planetaryum atölyesi, simülasyon atölyesi, üç boyutlu materyal tasarlama, model uçak tasarlama, sanat atölyeleri, spor atölyeleri, fen bilim deneyleri ve yapay zeka gibi birçok alandan çeşitli atölyeler yer alacak.

        Bilim şenliği, 12-14 Haziran'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bocce sahasında gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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