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        ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı

        Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:58
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        ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı
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        Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 49 üniversiteden 200'e yakın sporcunun katıldığı şampiyona, Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda ilk gün mücadeleleriyle start aldı.

        Vali Mustafa Eldivan, açılış seremonisinde, kısa bir süre önce Üniversiteler Arası Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Bayburt'ta yine çok önemli bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

        Valilik ve üniversitenin iş birliğiyle kentte çeşitli ulusal organizasyonlar düzenlediğini belirten Eldivan, "Yakın bir zamanda Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın da bir ayağı yine Bayburt'ta yapılacak ve yamaç paraşütüyle ilgili Türkiye genelinde bir yarışmamız olacak. Yine Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nın bir ayağı da burada olacak." dedi.

        Eldivan, Bayburt'un kültür ve doğa turizmi noktasında eşsiz bir yer olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yaz döneminde gerek yaylalarıyla, Dede Korkut'un buradaki mazisiyle, aynı zamanda ülkemizin en hızlı akan nehri Çoruh'a ev sahipliği yapmasıyla Bayburt'umuz bu noktada çok büyük bir avantaja sahip." diye konuştu.

        Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise 49 üniversiteden sporcu ve antrenörlerin organizasyonda yer aldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, bütün federasyonlarla paydaşlık ilişkisi kuran, aynı zamanda federasyonu olmayan ama gençliğin özellikle üniversite öğrencilerinin yakından ilgi duyduğu branşların gelişmesine katkı sağlayan bir ana ocağı. Sadece mevcut branşları değil, yeni oluşacak Türkiye'de filizlenecek branşları da öncelikle ülke genelinde üniversite sporları yaygınlaştırıyor. Bu yönüyle de önemli bir misyon üstlenen federasyonuz."

        Açılış seremonisinin ardından ilk gün müsabakaları başladı.

        Şampiyona, 26 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek final mücadeleleri ve madalya töreniyle sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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