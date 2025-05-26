Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Avrupalı gençler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

        Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupalı gençler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

        "Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Sürdürülebilir Tatil Seçenekleri Tasarlayalım" programı kapsamında İtalya, Letonya, Polonya, İspanya, Litvanya, Romanya, Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 30 genç, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yaylası gibi turistik özellikleriyle ön plana çıkan mekanları ziyaret etti.

        Kentte köy yaşamını da deneyimleme imkanı bulan gençler, 9 gün boyunca vakit geçirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, AA muhabirine, Türkiye ile 8 ülkeden genç turizmcileri Bayburt'ta ağırladıklarını söyledi.

        Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattıklarını belirten Gül, "Eko-turizmle ilgili deneyim yapmalarına fırsat verdik. Yine yöresel yemeklerin tadımını yaptırdık ve turizm alanlarımızı gezdirdik. Yaklaşık 30 genç turizmci ile bu projeyi yürüttük. 9 gün boyunca burada ağırladık." dedi.

        Proje koordinatörü Melodi Çolak ise Türkiye Ulusal Ajansı ve AB fonuyla Bayburt'ta bir gençlik hareketliliği yürüttüklerini aktardı.

        Eko-turizm projesi kapsamında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çolak, "Eko-turizmle alakalı çalışan dernekler, kurum ve kuruluşlar projemizin ortağı olarak burada bulunuyorlar. Onlarla birlikte hem Bayburt'un hem de ülkemizde genel olarak var olan eko-turizm örneklerinden bahsettik ve Bayburt'taki eko-turizm örneklerini ziyaret ettik." diye konuştu.

        Proje kapsamında Litvanya'dan Bayburt'a gelen Lalma Andrusaıtyte, Bayburt ve kültürü hakkında çok şey öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Burada çok fazla güzel kaynak var. İnsanları, gelenekleri, dağları gibi. Biz bu bilgileri diğer ülkelere de sunabiliriz. Bu yüzden ben bu projeyi çok sevdim. Arkadaş canlısı insanlar ve çok iyi proje organizasyonları oldu. Bunlardan çok etkilendim ve bu şekilde ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Böylece Bayburt hakkında çok fikir paylaşabiliriz."

        Yunanistan'dan gelen Achilleas Tzelis de projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Eko-turizm açısından Bayburt'un güzel bir şehir olduğunun altını çizen Tzelis, "Buradaki insanlar da çok kibar ve arkadaş canlısı. Özellikle eko-turizm açısından Bayburt çok önemli ve güzel bir yer. Burada eko-turizmin harika örneklerini, çiftlikleri ve müzeleri gezdik ve çok beğendim. Ayrıca buradaki insanlar da çok ilgili ve samimiler." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı

        Benzer Haberler

        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
        ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı
        ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı
        Bayburt'ta bilim şenliği düzenlenecek
        Bayburt'ta bilim şenliği düzenlenecek
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verd...
        Bayburt'ta Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan Mattia Ahmet...
        Bayburt'ta Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan Mattia Ahmet...