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        Bayburt'ta dağ keçileri görüntülendi

        Bayburt'ta sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:14
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        Bayburt'ta dağ keçileri görüntülendi
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        Bayburt'ta sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.

        Merkeze bağlı Kitre köyünde yaşayan Aydın Keleş, aracıyla seyir halindeyken dağ yamacındaki keçileri fark etti.

        Keleş, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

        Kayıtta 7 dağ keçisinin dağlık bölgede gezdiği ve yiyecek aradığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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