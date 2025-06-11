Bayburt'ta dağ keçileri görüntülendi
Bayburt'ta sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.
Bayburt'ta sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonuyla kaydedildi.
Merkeze bağlı Kitre köyünde yaşayan Aydın Keleş, aracıyla seyir halindeyken dağ yamacındaki keçileri fark etti.
Keleş, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.
Kayıtta 7 dağ keçisinin dağlık bölgede gezdiği ve yiyecek aradığı görüldü.
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